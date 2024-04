Puszcza - Lech Poznań 2:1. Kompromitacja! To się w głowie nie mieści

To się wprost w głowie nie mieści, jak dramatycznie grali lechici do przerwy. Od początku Puszcza walczyła z wielką determinacją, a piłkarze Kolejorza wyglądali, jakby przyjechali pod Wawel na wycieczkę i wykorzystali piękną pogodę, by trochę się opalić.

Puszcza była w swoim żywiole. Daleko wyrzucała piłkę z autu i ostro walczyła w powietrzu. Lech bronił się kompletnie bez pomysłu, wybijał piłki na rzuty rożne, co dodatkowo napędzało gospodarzy.