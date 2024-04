Wstyd i katastrofa Lecha Poznań. Kto się tego spodziewał? Oto oceny zawodników Kolejorza w meczu z Puszczą

Lech Poznań w fatalnym stylu przegrał z Puszczą Niepołomice 1:2. Lechici zagrali bez żadnego polotu, zaangażowania oraz woli walki. Po 23. minutach w Krakowie było 2:0 dla gospodarzy. Autorem jedynego trafienia dla poznaniaków był Mikael Ishak. Wszystko, co zostało wywalczone przed tygodniem w starciu z Pogonią, zostało zaprzepaszczone. Zobacz oceny podopiecznych trenera Mariusza Rumaka.

Wstyd i katastrofa Lecha. Kto się tego spodziewał? Oto oceny zawodników Kolejorza

Po wygraniu z Pogonią Szczecin, Kolejorz wybrał się do Krakowa na spotkanie z Puszczą Niepołomice. Beniaminek gra o utrzymanie w ekstraklasie. Poczynania tego klubu w 2024 roku nie są zbytnio imponujące. Na 9 spotkań 6 zremisowali i 3 przegrali. To jednak nie przeszkodziło im, aby w starciu z Lechem wyglądali jak ekipa, która walczyłaby o europejskie puchary. Spotkanie dla Kolejorza rozpoczęło się tragicznie. To gospodarze narzucili Niebiesko-Białym swój styl gry, a od 7. minuty spotkania prowadzili z poznaniakami 1:0. Po błędzie Mihy Blazicia groźną akcję przeprowadzili gospodarze. Po strzale jednego z graczy Puszczy, piłkę do Jordana Majchrzaka "wypluł" Bartosz Mrozek, a młodzieżowiec, który od 19 spotkań nie potrafił zdobyć bramki, zaliczył swoje pierwsze trafienie w ekstraklasie.

To jednak nie obudziło poznaniaków, by doprowadzić do wyrównania. Natchnęło to natomiast Puszczę, która podwyższyła prowadzenie. Po stałym fragmencie gry, o których przestrzegał trener Mariusz Rumak, bramkę zdobył Craicun i Lech schodził do szatni z dwubramkową stratą.

Po przerwie obraz gry niewiele odbiegał od tego, co widzieliśmy w pierwszej odsłonie. Kolejorz nie dawał żadnych argumentów kibicom do tego, aby Ci wierzyli w korzystny rezultat. Co więcej, to niepołomiczanie byli bliżsi zdobycia gola na 3:0.

Poznaniakom udało się jednak zdobyć gola kontaktowego, ale to wszystko, na co było stać podopiecznych trenera Rumaka. Strzał Filipa Marchwińskiego, który stał się asystą, trafił do Mikaela Ishaka, a kapitan Lecha stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Kolejorza. Oto oceny zawodników Kolejorza:

