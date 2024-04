Trwa sprzedaż biletów na mecz ŁKS z Lechem Poznań. Można to spotkanie obejrzeć również w komfortowych warunkach

Sprzedaż biletów na mecz ŁKS - Lech Poznań

Teraz Kolejorza czekają dwa mecze wyjazdowe do beniaminków. Najpierw w sobotę (13 kwietnia) podopieczni Mariusza Rumaka udadzą się do Krakowa na starcie z Puszczą Niepołomice. Nieco ponad tydzień później, bo w niedzielę 21 kwietnia, lechici wybiorą się na spotkanie z ŁKS-em.

Spotkanie to będzie miało szczególną oprawę. Oprócz aspektów sensu stricto sportowych, gdzie dla obu klubów każdy punkt będzie niezwykle cenny, a strata bardzo kosztowna, to zapowiada się wspaniałe święto na trybunach. Powód? Kibice Lecha oraz ŁKS-u żyją w przyjaznych stosunkach. Było to doskonale widać w trakcie jesiennego starcia na Enea Stadionie, kiedy to fani z Łodzi zajęli praktycznie jedno z pięter na trybunie nr II (tzw. Kocioł), na której zasiadają najzagorzalsi sympatycy Niebiesko-Białych.