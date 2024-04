Warta Poznań - Korona Kielce 1:0. Gol Zrelaka na wagę bardzo ważnego zwycięstwa

Wystarczył rzut oka na tabelę, by zorientować się, jak ważny w kontekście walki o utrzymanie w ekstraklasie był ten mecz.

Warta ostatnio słabo punktowała. W czterech ostatnich meczach zdobyła tylko jedno "oczko" i niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej.

- Nie chcę podbijać rangi meczu z Koroną, choć oczywiście jest to dla nas bardzo ważny pojedynek. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Mamy swoje argumenty i atuty. Wiele rzeczy w tym sezonie robimy dobrze. Mamy drużynę zaprawioną w bojach o utrzymanie i mam nadzieję, że to będzie widoczne w końcówce sezonu

- mówił przed meczem Dawid Szulczek.

To dobre nastawienie widać było od początku meczu. Zieloni szybko przejęli inicjatywę i już w 10 minucie Adam Zrelak wyprowadził naszą drużynę na prowadzenie.

Słowak na środku boiska odebrał piłkę Marcusowi Godinho i pognał w kierunku bramki Korony. Koledzy się rozbiegli, napastnik Warty miał sporo miejsca na oddanie strzału i uderzył precyzyjnie z prawej nogi. To musiało zaskoczyć Dziekońskiego, bo Zrelak jak uderza, to raczej z lewej nogi. Piłka wpadłą do siatki tuż przy słupku.