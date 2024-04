Trener Legii Warszawa zwolniony! Czy poznaliśmy nazwisko szkoleniowca Lecha Poznań w nowym sezonie?

Trener Legii Warszawa zwolniony!

Kosta Runjaić w Lechu Poznań?

Prawdopodobnie Runjaić będzie brany pod uwagę przez zarząd Kolejorza, na potencjalnie nowego trenera Lecha Poznań. Niewiele wskazuje na to, że Mariusz Rumak pozostanie na dłużej na tej pozycji, niż do końca obecnego sezonu.

Przesłanek do tego, aby tak się stało, jest kilka. Przede wszystkim to znajomość polskiej ligi oraz jej charakterystyki. Runjaić z Kolejorzem mierzył się aż 14 razy, choć zaledwie dwukrotnie znalazł sposób na poznaniaków. Było to za jego kadencji w Szczecinie, kiedy to w 2018 roku wygrał z Lechem 3:0, a dwa lata później aż 4:0.