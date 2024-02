Rachunki za prąd pójdą w górę! "To będzie wybór między ciepłem w domu a ciepłą zupą". Kiedy podwyżki?

- Jeżeli spojrzymy na ustawę, która obowiązuje w pierwszej połowie roku to przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędziło ok. 500 złotych, czyli należy szacować, że to będzie ten koszt, który bez jakichkolwiek regulacji trzeba będzie ponieść w drugiej połowie roku. Dla części gospodarstw domowych to oczywiście nie stanowi wyzwania, dla części to będzie wybór między ciepłem w domu a ciepłą zupą