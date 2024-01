Z pustego to i Salomon nie naleje. Nie ma psychiatrów dziecięcych

Gniezno: oddział psychiatryczny dla dzieci pilnie potrzebny

Szpital przy ul. Poznańskiej starał się, aby nie doszło do tej sytuacji. Szukano lekarzy poprzez apele i ogłoszenia o pracę. Niestety, oferty pracy w służbie zdrowia są mniej opłacalne niż w przypadku prywatnych klinik, których sporo jest na rynku, a dodatkowo statystyki mówiły, że lekarzy psychiatrów ze specjalizacją w leczeniu dzieci po prostu nie ma – niewielu młodych lekarzy decydowało się na kształcenie w tym kierunku. Efekt – zamknięcie oddziału w Gnieźnie. Najbliższy znajduje się w Poznaniu, a to i tak kropla w morzu potrzeb.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku zamknięto oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w szpitalu Dziekanka. Nie wynikało to jednak z woli szpitala, bo ten ma ku temu warunki: odpowiednią liczbę pielęgniarek wykwalifikowanych w pracy na takim oddziale i pomieszczenia. Oddział zamknięto z powodu absolutnego braku personelu medycznego - lekarzy.

- Członkowie komisji zainicjowali przyjęcie przez tę komisję apelu skierowanego do komisji zdrowia i aktywizacji społecznej, dotyczącego działań zmierzających do przywrócenia działania na terenie powiatu gnieźnieńskiego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

- Głównym powodem, dla którego ten oddział, składający się kiedyś z 32 łóżek, już nie istnieje na obecną chwilę, mimo że jest pomieszczenie na jego utworzenie, to jest kadra, której brakuje. Brakuje specjalistów, którzy mogliby podjąć pracę stałą na tym oddziale. Nie myślę o kadrze z personelu medycznego, jak pielęgniarki czy osoby, które opiekują się pacjentami, ale przede wszystkim brakuje lekarzy psychiatrów

Jak się okazuje, nie wystarczą tu dobre chęci, bo problem jest nieco bardziej złożony, co zauważyli radni.

- zauważyła radna z ramienia PiS, Natasza Szalaty, dodając, że potrzeba jest na tyle duża, że 32 łóżka już nie wystarczą i powinno być ich co najmniej dwa razy więcej.

- To jest kropla do stworzenia czegoś dobrego w naszym powiecie i regionie. Zamknięcie tego oddziały wynikało z faktu, że stawki dla lekarzy były zbyt niskie

- Bardzo zasadne jest działanie Ministerstwa Zdrowia, które wprowadziło te zmiany w podejściu do psychiatrii dziecięcej, gdzie uważa się, że diagnozowane dzieci powinny być jak najbliżej miejsca zamieszkanie. To zostało niestety odebrane naszym dzieciom, młodzieży, kiedy oddział był likwidowany

- dodała radna.

Jerzy Berlik zauważył, że lekarzom na tym stanowisku oferowano stawki większe niż zazwyczaj, a mimo to nikt nie zgłosił się do pracy. Niemniej jednak, wszyscy radni uznali, że problem leży w systemie opieki zdrowotnej, braku lekarzy z daną specjalizacją. Mimo że każdy wie, że oddział jest potrzebny, nie da się zorganizować lekarzy „na już”, bo ich po prostu w Polsce nie ma. Mimo to apel jednogłośnie przyjęto 22 głosami radnych.