Red Box zaprasza amatorów do jesiennej ligi. Mecze w Poznańskiej Lidze Piłkarskich Szóstek będą rozgrywane na boiskach przy Promienistej

Organizator zaprasza do sportowej, piłkarskiej rywalizacji wszystkich chętnych do czynnego spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim jest to propozycja dla zakładów pracy, firm, instytucji oraz grup przyjaciół i znajomych.

Zobacz też: Red Box kończy 20 lat i zaczyna 40. edycję rozgrywek

Jesienne pojedynki ligowe rozgrywane będą na naturalnej trawie. Miejscem ligowej rywalizacji będzie boisko ze sztucznym oświetleniem, znajdujące się w Poznaniu przy ul. Promienistej 27. Zadbana naturalna trawa daje zawodnikom największą radość z gry i nie naraża ich na kontuzje. Boisko posiada bardzo nowoczesną infrastrukturę. Do dyspozycji zawodników są szatnie z natryskami, napoje oraz duży parking.

Pojedynki ligowe odbywać się będą od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.30 oraz 20.30. Rywalizacja odbywa się w formule 5 zawodników w polu oraz bramkarz. Mecze trwają 2x25 minut. Każda drużyna ma zagwarantowane rozegranie w sezonie nie mniej niż 12 meczów. Z każdym zespołem uzgadniane są najbardziej dogodne terminy i godziny rozgrywania ligowych pojedynków. Rywalizacja odbywać się będzie na dwóch boiskach.