Reprezentacja młodych kajakarzy wróciła z Bratysławy z workiem medali. Poznaniacy cztery razy stawali na podium

Biało-czerwoni wybierali się do stolicy Słowacji niesieni fantastycznym wynikiem na międzynarodowych regatach kontrolnych, które miesiąc wcześniej zostały rozegrane właśnie w Bratysławie. Wówczas polskie kadry narodowe młodzieżowców i juniorów – wspierane przez sponsora głównego PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – wywalczyły łącznie 58 krążków, udowadniając, że za kilka tygodni podczas MME 2024 mogą należeć do czołowych drużyn.

– Medale cieszą, ale zawsze chciałoby się więcej i jest pewien niedosyt. Po cichu liczyliśmy, że na podium znajdą się także Kasia Szperkiewicz i Patrycja Mendelska (AZS AWF Poznań) w C2 500 metrów, które były czwarte w finale. Taki jest sport i liczymy, że w Bułgarii również nie zabraknie nas na podium – mówi Marcin Grzybowski, szkoleniowiec reprezentacji U-23 kanadyjkarzy i kanadyjkarek.

– To moje najlepsze dni w karierze trenerskiej, osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników w historii ME juniorek. Od MME 2018 w Auronzo nie wywalczyliśmy żadnego medalu w tej kategorii. W Bratysławie liczyliśmy na dobre występy i medale, ale też wiedzieliśmy, że nie będzie to proste. Dziewczyny płynęły świetnie, spisały się na piątkę z plusem albo nawet na szóstkę. Warto dodać, że poza trzema medalami mieliśmy też dwa czwarte miejsca Zosi Więcławskiej w K1 500 metrów i naszej osady K4 500 metrów, czyli w konkurencjach olimpijskich. To wyniki, które trudno będzie pobić przez długi czas – dodaje Tomasz Szwed, opiekun juniorskiej kadry kajakarek.

Podczas MME 2024 w Bratysławie biało-czerwoni wywalczyli łącznie 16 medali (3 złote – 9 srebrnych – 4 brązowe), a w klasyfikacji medalowej imprezy zajęli czwarte miejsce, za Węgrami, Ukraińcami i Czechami. Kolejna okazja do sukcesów już za kilkanaście dni podczas młodzieżowych mistrzostw świata w bułgarskim Płowdiwie (17-21 lipca).