Rewolucja w Warcie Poznań! Po sezonie z klubu odejdzie jego największy skarb, czyli trener Dawid Szulczek. Czeka na niego Raków lub Cracovia

Oficjalnie: Dawid Szulczek odchodzi z Warty Poznań

Dawid Szulczek jest obecnie najdłużej pracującym bez przerwy trenerem w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Drużynę Warty Poznań objął 8 listopada 2021 roku – wyprowadził ją ze strefy spadkowej i zakończył rozgrywki na 11. miejscu w tabeli. Rok później warciarze pod jego wodzą zajęli ósmą pozycję. Teraz szkoleniowiec znów jest na dobrej drodze do tego, by jego zespół osiągnął cel i pozostał w lidze na kolejny sezon.

Gdy Dawid Szulczek przechodził do klubu z Wielkopolski z Wigier Suwałki, podpisał umowę z Wartą do końca ówczesnego sezonu z opcją przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata. Zieloni skorzystali z tego zapisu wiosną 2022 roku, co oznaczało, że jeden z najzdolniejszych trenerów młodego pokolenia będzie związany z klubem do czerwca 2024 roku. Ten kontrakt wkrótce dobiegnie końca i wiadomo już, że 34-letni szkoleniowiec nie przedłuży umowy.