Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Chojniczanką Chojnice. Patryk Olejnik z pierwszym golem w tym sezonie

Olejnik z pierwszym golem w tym sezonie

Lepiej w mecz weszli gospodarze. W czwartej minucie spotkania Ksawery Kukułka wysunął piłkę Aleksandrowi Nadolskiemu przed polem karnym. Ten uderzył z pierwszej piłki i Damian Primel sparował futbolówkę na rzut rożny. Wywalczony stały fragment gry przyniósł kolejną dogodną sytuację do wyjścia na prowadzenie. Po dośrodkowaniu Dziuby, Tomaszewski oddał celny strzał głową i ponownie golkiper gości musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności.

W 33. minucie dobrym dośrodkowaniem popisał się Damian Nowacki, do którego doszedł Antoni Prałat. Piłka minimalnie minęła bramkę gospodarzy. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy błąd popełnił Maciej Orłowski. Futbolówka padła łupem Prałata, lecz uderzenie młodego napastnika pewnie obronił Mateusz Pruchniewski i to gospodarze schodzili z jednobramkowym prowadzeniem do szatni.