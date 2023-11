Kibice Widzewa nie przyjadą na mecz z Lechem Poznań. Jest to efekt marcowych wydarzeń Bartosz Kijeski

Kibice Widzewa Łódź tym razem nie przyjadą do Poznania Adam Jastrzębowski

Do meczu Lecha Poznań z Widzewem Łódź pozostało już niewiele czasu. Aktualnie do wejścia uprawnionych jest ponad 23 tysiące kibiców. Podczas pojedynku w sektorze gości zabraknie fanów Czerwono-Biało-Czerwonych. Jest to efekt wydarzeń, jakie miały miejsce w marcowym spotkaniu między tymi drużynami na stadionie w Łodzi.