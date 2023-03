Robert Janowski. Kiedyś prowadził "Jaka to melodia?", jak dzisiaj wygląda jego życie? Weronika Błaszczyk

Jak wygląda codzienność Roberta Janowskiego? Jak prezentuje się jego dom? Mamy zdjęcia z prywatnego życia mężczyzny.Zobacz wszystkie zdjęcia ---> Robert Janowski Instagram Zobacz galerię (13 zdjęć)

Kiedyś był prowadzącym programu "Jaka to melodia?", dzisiaj można go oglądać w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie dołączył do grona jurorów. Robert Janowski wciąż jest popularnym prezenterem telewizyjnym. Czym zajmuje się teraz zawodowo? Ile ma lat, kim jest jego partnerka? Podpowiadamy!