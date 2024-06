Rodzinny dramat w Stęszewie. 29-latek zabił rodziców, a potem siebie. Wiadomo, kiedy odbędzie się sekcja zwłok

Rodzinna tragedia w Stęszewie. Doszło do podwójnego zabójstwa i samobójstwa

Wstępne ustalenia policji wskazują, że doszło do zabójstwa małżeństwa, a ich syn popełnił samobójstwo przez powieszenie.

Śledczy ustalają okoliczności zdarzenia. Najprawdopodobniej to 29-latek zabił swoich rodziców, a potem sam odebrał sobie życie.

Śledczy próbują także ustalić motyw sprawcy, jednak z uwagi na to, że on sam nie żyje, może być to trudne zadanie.