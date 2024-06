Stęszew to niewielka miejscowość oddalona od Poznania o około 30 km. W domu, w którym doszło do tragedii nigdy nie dochodziło do awantur. Sąsiedzi przynajmniej nic nie słyszeli. 52-letni Maciej razem z 29-letnim synem Bartoszem pracowali przy układaniu kostki. Codziennie rano wyjeżdżali z domu, by o godzinie 7 zacząć pracę, wracali wieczorem. 52-letnia Marzena nie pracowała, miała zajmować się domem.