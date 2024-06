- Będziemy starali się ustalić motyw, zamiar sprawcy. W przypadku, kiedy sprawca nie żyje, musimy liczyć się z tym, że śledztwo będzie umorzone w zakresie podwójnego zabójstwa. Jednak dla naszych celów dowodowych będzie to istotne i przynajmniej w uzasadnieniu będziemy wskazywać na przypuszczalny powód, dla którego doszło do tej zbrodni. Ale na to jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić - podkreśla prok. Wawrzyniak.