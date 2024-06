Tragiczna śmierć strażaka ochotnika. Został pobity do nieprzytomności przed dyskoteką we Wtórku. Zatrzymano siedmiu nastolatków

Bójka na parkingu przy dyskotece we Wtórku

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie pierwszej w nocy z soboty na niedzielę, na parkingu przy popularnej dyskotece we Wtórku, leżącym na terenie powiatu ostrowskiego. Policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu mężczyzny przed lokalem. Na miejsce niezwłocznie przybył zespół ratownictwa medycznego, który zastał 25-latka w stanie krytycznym. Mimo natychmiastowego przetransportowania do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, strażak ochotnik z powiatu kaliskiego zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.