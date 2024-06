Tragiczna śmierć strażaka we Wtórku. Skatowali go przed dyskoteką. Są wyniki sekcji zwłok

Bójka pod dyskoteką w Wtórku

Eksperci kontynuują badania pobierając próbki do dalszych analiz w celu ustalenia, które z zadanych ciosów były śmiertelne. O tym dowiemy się dopiero za kilka tygodni.

Zatrzymano siedmiu nastolatków

18 czerwca policja zatrzymała siedmiu nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Analiza nagrań z monitoringu umieszczonych w okolicy miejsca zdarzenia pomogła w zebraniu dowodów. Na tej podstawie, prokurator postawił trzem z nich zarzuty udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, co grozi karą do 15 lat pozbawienia wolności.