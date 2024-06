Śmiertelny wypadek w Cielczy. 17-letni Maks zginął potrącony przez dwa samochody. Rodzina wciąż czeka na sprawiedliwość

Tragiczny wypadek w Cielczy. 17-letni Maks zginął potrącony przez dwa samochody

"Miłego dnia, kocham Cię" - to ostatnie słowa, jakie Maciej wysłał do swojego syna Maksa. Jednak chłopak nigdy nie miał okazji ich przeczytać.

Tego feralnego dnia, 24 stycznia 2024 roku, Maks wyszedł z domu w Cielczy, aby jak zwykle udać się autobusem do szkoły. Nie dotarł tam jednak nigdy. Jak relacjonuje mama chłopaka, Anita Langner, pierwsza informacja o wypadku dotarła do niej od starszego syna, który wraz z mężem kobiety był w Niemczech w pracy.

Maks przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych został potrącony najpierw przez jeden samochód. Na skutek uderzenia 17-latek znalazł się na drugim, przeciwnym pasie ruchu, gdzie potrącił go drugi pojazd. Samochód przeciągnął Maksa drogą przez około 1,5 km. Chłopak nie przeżył.

Jeden z kierowców, który potrącił 17-latka w Cielczy, uciekł z miejsca wypadku

Jednak to, co najbardziej frustruje rodzinę Langnerów, to brak postępów w poszukiwaniach drugiego kierowcy, który po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.