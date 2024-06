Policjanci z Poznania odzyskali skradzione samochody i zatrzymali złodziei. Jeden z mężczyzn próbował uciekać

Policjanci odzyskali skradzione samochody i zatrzymali złodziei

Operacyjne działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziły do odzyskania dwóch skradzionych dostawczych samochodów marki Fiat Ducato , o łącznej wartości przekraczającej 160 tys. zł, oraz zatrzymania dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzieże.

Jeden z mężczyzn próbował uciekać

- Okazał się 29-letnim bratem mężczyzny, zatrzymanego chwilę wcześniej w skradzionym Fiacie Ducato. Obaj trafili do policyjnego aresztu. W busie policjanci znaleźli także urządzenie elektroniczne służące do uruchomiania pojazdów i ich kradzieży. Ponadto znajdował się tam też sprzęt budowlany, który złodzieje ukradli razem z samochodem. Kryminalni w całości odzyskali mienie - informuje policja.

Mężczyźni usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im teraz do 10 lat pozbawienia wolności.