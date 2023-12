52 osoby z Ukrainy już niebawem będą mogło wprowadzić się do nowo wyremontowanych mieszkań na terenie Poznania. Cztery lokale będą do dyspozycji aż 16 rodzin. Wszystko to możliwe jest dzięki wspólnej idei Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Ikea Poznań, jaką jest projekt „Razem w domu”.