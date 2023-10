Praca na gospodarstwie. Jak zniosą to uczestnicy "Rolnik szuka żony"?

- Nie wiem czy to jest priorytet, żeby wygrywać w takich zawodach, ale jeślibym wygrał to liczę na jakąś fajną randkę z Anią - wyznał Mikołaj z "Rolnik szuka żony" .

Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka…

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" krytykuje Janka

Agnieszka mieszka we wsi Biskupiec w Warmińsko-Mazurskiem. Ma 17-hetarowe gospodarstwo. Hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel oraz restaurację.

Poprosi swoich gości, aby pomogli jej w stajni - pokaże im jak oczyścić boksy dla koni.

Janek, jak zwykle, będzie dużo żartował i wygłupiał się, czym zdenerwuje rolniczkę.

- Nie zatrudniłabym go do pracy. To jest taka odpowiedzialność opiekować się cudzym koniem, a najtańszy w tej stajni kosztuje 60 tysięcy euro. Ja nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, że on otworzy boks tak, że koń mi ucieknie i zaraz gdzieś złamie nogę - mówi Agnieszka z "Rolnik szuka żony".