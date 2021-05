Runmaggedon w Poznaniu, czyli ekstremalne biegi na Hipodromie Woli. Biegacze zmagali się z błotem i trudnymi przeszkodami. Jak im poszło?

Nabór do policji 2021. Sprawdziliśmy, czy trudno jest zaliczyć pierwszy etap rekrutacji - test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej to pierwszy etap rekrutacji do służby w policji. Sprawdziliśmy, czy trudno jest go zdać. Jako osoba aktywna fizycznie byłam przekonana, że poradzę sobie dobrze z tym egzaminem. Tymczasem rzeczywistość bardzo mnie zaskoczyła...