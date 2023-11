Ruszają prace przy budowie mostów w Poznaniu. Od piątku zmiany w organizacji ruchu

Ruszają prace przy budowie mostów

PIM podał, że obecnie w rejonie inwestycji trwają przygotowania do budowy ścian szczelinowych w miejscach przyszłych podpór mostów. Przy skrzyżowaniu ul. Rychlewskiego i Berdychowo rozpoczęto prace związane z przebudową kolektora kanalizacji deszczowej.

Budowa mostów dla pieszych i rowerzystów nad Wartą oraz Cybiną na wysokości ul. Berdychowo, następnie przez cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego do Chwaliszewa ułatwi komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej i Malty z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. W styczniu 2023 r. Spółka PIM rozstrzygnęła postępowanie przetargowe. Inwestycję zrealizuje Budimex za ok. 156 mln zł brutto. Inwestycja ma potrwać do 2025 roku.