Ruszył nabór dla zespołów i delegatów na festiwal NEXT FEST

Ogromne zainteresowanie branży muzycznej oraz mediów potwierdziło, że brakowało wydarzenia na taką skalę na festiwalowej mapie. Teraz przyszedł czas na odkrywanie pierwszych kart drugiego rozdania.

– Dziedzictwo Spring Breaka, który zapoczątkował zjawisko i przez prawie dekadę był najważniejszym festiwalem showcase’owym w Polsce, zobowiązuje! To tu kształtowały się środowisko i branża muzyczna, to tu debiutowali najważniejsi artyści poprzedniego dziesięciolecia. Z wielką dumą i odpowiedzialnością postanowiliśmy rok temu przywrócić do życia poznańską wiosnę muzyczną. Pierwsza edycja pokazała, że aura tego festiwalu i poznański klimat są niepowtarzalne. Pora na drugą edycję i już dziś zachęcam Was do zgłaszania swoich zespołów, projektów i delegatur. Polska muzyka to nasza wspólna sprawa! Do zobaczenia w kwietniu w Poznaniu!