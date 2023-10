Ruszyło głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim! "Trener Osiedlowy" znajdzie się w budżecie miasta?

- Co roku apeluję do Wydziału Sportu, aby ten projekt został wpisany do budżetu. Ostateczna decyzja należy do prezydenta i miejskich radnych przyjmujących budżet, co stanie się w grudniu. Gdyby taka decyzja została podjęta, to wtedy projekt wypadnie z budżetu obywatelskiego, a w jego miejsce, jeśli wygra, będzie realizowany kolejny projekt na liście - odpowiedział Patryk Pawełczak podczas konferencji.