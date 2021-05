Sąd wypuścił z aresztu sprawcę śmiertelnego wypadku na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Prokuratura zaskarży tę decyzję

Współwłaściciel szkoły nauki jazdy w Kaliszu doprowadził do wypadku, zginął 14-latek

Mateusz J., na co dzień właściciel szkoły nauki jazdy w Kaliszu jest podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło 1 stycznia na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Kierowca BMW doprowadził do czołowego zderzenia z volkswagenem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z powiatu ostrowskiego. W wyniku poniesionych obrażeń zginął 14-letni chłopak. Jego brat i rodzice zostali ranni.

42-letni sprawca wypadku wyszedł z aresztu po wpłaceni kaucji

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kaliszu. Śledczy wystąpili niedawno o przedłużenie tymczasowego aresztowania dla podejrzanego Mateusza J. o kolejne dwa miesiące. Sąd Rejonowy w Kaliszu rozpatrywał ten wniosek 26 maja i zdecydował, że 42-latek może wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 60 tysięcy złotych. Tak też się stało.