Siatkarki Enei Energetyka rozpoczęły sezon pod hasłem "to idzie młodość"! Pierwsze sparingi wypadły dla nich obiecująco

Podopieczne trenera Marcina Patyka przeszły przed sezonem totalną metamorfozę. Najstarsze zawodniczki w obecnym zespole to Julia Sobalska, Wiktoria Stryjak i Wiktoria Niwald, a każda z nich to dopiero 20-latka. Do wymienionych dołączyły jeszcze młodsze siatkarki, występujące w poprzednim sezonie głównie w Enerdze MKS Kalisz.

– Uznaliśmy, że w I lidze potrzebujemy zawodniczek głodnych gry i sukcesów. Nie ukrywam też, że zbudowaliśmy tańszy zespół niż w poprzednim sezonie. Nie wiem jak dużo będzie on w stanie osiągnąć, ale wierzę, że znajdzie się co najmniej w I rundzie play-off, czyli na tym samym etapie, którego nie przeskoczyliśmy w minionych rozgrywkach – podkreślił Robert Rakowski, prezes Enei Energetyka.

Jego zdaniem I liga kobiet w tym sezonie nie będzie miała zdecydowana faworyta.