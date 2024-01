Siatkarki Enei Energetyka zgarnęły całą pulę w Białymstoku. Poznańska młodzież nie boi się gigantów I ligi, ale czy awansuje do play-off

Energetyczne dziewczyny ograły BAS po raz trzeci w sezonie (raz w pucharze), ale w środę na parkiecie rywalek uczyniły to jeszcze w bardziej przekonującym stylu niż we własnej hali. Po wygranej za trzy punkty poznanianki zrównały się punktami z ósmym w tabeli Płomieniem Sosnowiec, który ma jednak dwa mecze rozegrane mniej. Walka o play-off wciąż więc trwa i będzie kontynuowana już w najbliższą niedzielę o godz. 15 w hali POSiR przy Drodze Dębińskiej, do której przyjadą Karpaty Krosno.

– Myślę, że w Białymstoku przede wszystkim dobrze zagrałyśmy zagrywką i w systemie blok-obrona. To była dla nas kopalnia punktów i cieszę się też, że nie zabrakło nam wiary w zwycięstwo w trzecim secie, kiedy już przegrywałyśmy 6:14 – tłumaczyła nam Zofia Sobanty, która została wybrana MVP meczu.