Słynny bocian ze Śródki wrócił na wolność. Zimę spędził w ptasim zimowisku

Bocian ze Środki to jeden z bocianów, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Bocian trafił pod opiekę zoo na początku lutego. Tegoroczna mroźna zima była trudna do przetrwania.

Bocian ze Środki przezimował w zimowisku Nowego Zoo

- Tegoroczna zima w centrum miasta, które ten ptak upodobał sobie do życia, była trudna do przetrwania. Zwłaszcza, że jezioro Maltańskie, nad którym ten bocian zwykle żerował, zostało tej zimy spuszczone - dno jeziora jest czyszczone raz na 4 lata. Dlatego udzieliliśmy dzikiemu bocianowi schronienia i opieki. Ptak przezimował u nas na ptasim zimowisku

- informuje ZOO.