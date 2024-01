Spór gminy Nowy Tomyśl i Spółdzielni Mieszkaniowej o korzystanie z płyt drogowych rozstrzygnął sąd. Jaki zapadł wyrok?

- Burmistrz odniósł się do noty, powołując się na to, że z drogi wyłożonej płytami korzystają również mieszkańcy bloku nr 19A spółdzielni. Jak podkreślał, dzięki temu mają lepszą drogę dojazdową i lepsze dojście do swoich mieszkań. Hibner uznał korzystanie z płyt jako przejaw grzecznościowy z naszej strony. Z tym się jednak nie zgadzam. Moim zdaniem włodarzowi chodziło o to, by deweloper, który na ulicy Wiatrakowej stawiał bloki mieszkalne, nie zepsuł tamtej drogi swoim ciężkim sprzętem, stąd płyty znalazły się w tym miejscu