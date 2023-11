Spowodował wypadek z udziałem dziecka i uciekł do lasu pod Skokami. Pies szybko podjął trop

- Mężczyzna będzie odpowiadał za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dodatkowo będzie odpowiadał karnie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - za to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat, karę pieniężną od 5000 do 60000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 15 punktów karnych - informuje oficer prasowy KPP Wągrowiec.