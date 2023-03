Stado dzikich muflonów biega po Wielkopolsce! Nie wszyscy się z tego cieszą

Co raz więcej muflonów w Wielkopolsce

Muflony niszczą uprawy rolników

Muflony żywią się roślinami zielnymi, liśćmi krzewów i owocami, a także suchymi liśćmi, korą drzew, gałązkami i porostami. W Wielkopolsce wyjątkowo posmakowały mu zaś uprawy rolników. Niszczone są stogi i zboże, mniejsze straty zaś zaobserwowano w kukurydzy i burakach.

Temat podnoszony był już latem 2022 roku, kiedy to Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rosnąca populacja miała być zagrożeniem dla pracy rolników, a sytuacja miała być najtrudniejsza w Lesznie. WIR chciało, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpisało muflony do przepisów umożliwiając uzyskanie odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych. Resort nie przychylił się do prośby, bo jak przekazało ministerstwo, kwestia szkód wyrządzanych przez muflony nie była do tej pory przedmiotem dużej liczby indywidualnych skarg i wniosków, składanych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.