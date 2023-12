Stary Rynek w Poznaniu. Kiedy zakończy się jego przebudowa? Część prac potrwa jeszcze w przyszłym roku

Jest kilka przyczyn, które spowodowały przesunięcie terminu prac na przyszły rok - usłyszeli radni. Jedną z nich było przejęcie przez Poznań, już w trakcie przebudowy Rynku, ulicy Kurzanoga, co spowodowało rozszerzenie katalogu zadań o zagospodarowanie działki będącej tą ulicą.

- Zaprojektowano kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni oraz w trakcie prac budowlanych odkryto szereg bardzo cennych artefaktów historycznych, których zbadanie oraz zabezpieczenie wymagało dodatkowego czasu

- pisze dyrektor Grzegorz Kamiński. Tak samo trzeba było postąpić z artefaktami z ul. J.B.Quadro, co okazało się zadaniem większym, niż pierwotnie oceniano.

Inna nieprzewidziana wcześniej zmiana dotyczyła zadaszenia Pasażu Kultury: modyfikowano projekt, by zapewniał lepsze doświetlenie, i by uwzględniał zabudowę urządzeń technicznych, np. sprężarki, w taki sposób, by je zmieścić, a jednocześnie nie zmieniać zabytkowej architektury. Nowe zadaszenie ma też skutecznie odprowadzać wody opadowe.