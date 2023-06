Przystąpienie do remontu charakterystycznego dla centrum Poznania budynku nie rozwiązuje jego wszystkich problemów. Mimo, że kwestie własnościowe działek na których akademik został wybudowany zostały ostatecznie uregulowane w grudniu 2022 roku, niepewna jest przyszłość łącznika między akademikiem, a budynkiem należącym wcześniej do dawnego RUCH-u.

- Budynek ten nie należy do uniwersytetu. Tymczasem właściciel działki, nad którą jest łącznik, wezwał do nas do jego usunięcia. Likwidacja łącznika odetnie jedną z dróg ewakuacyjnych, przez co niezbędne będzie nowe pozwolenie na użytkowanie, którego budynek może nie otrzymać