Światowy Dzień Czekolady. Kto je jej najwięcej, na co pomaga, czy jej jedzenie w poście to grzech? Poznaj 12 nieoczywistych faktów

Zobacz galerię (13 zdjęć) Europa kocha czekoladę i wyroby czekoladowe. Najwięcej jedzą ich Szwajcarzy 10,4 kg na głowę. Tuż za nimi są Niemcy ze spożyciem 8,7 kg na osobę, na trzecim miejscu w Europie są Włosi. Przeciętny mieszkaniec Italii zjada 7,8 kg czekolady i wyrobów czekoladowych rocznie. Przejdź dalej i sprawdź kolejne nieoczywiste fakty o czekoladzie ---> Evgenia Topolova/pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Według azteckiej legendy Quetzalcoatl, Pierzasty Wąż – bóg słońca, wiatru i oddechu życia został strącony na Ziemię za to, że przekazał ludziom czekoladę. Do picia czy przegryzania, mleczna czy gorzka - ze świecą szukać tych, którzy nie lubią czekolady w żadnej z jej postaci i odmian. W Europie i Ameryce obdarowujemy się czekoladą z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Zakochanych czy żydowskiej Chanuki, a także z wielu innych okazji. Do tego czekolada nie tylko poprawia humor, ale pomaga na wiele dolegliwości. Polacy należą do największych producentów czekolady w Europie. Czy również jemy jej dużo? Sprawdź, czy wiesz o niej już wszystko.