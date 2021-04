Światowy Dzień Ziemi: Poznańskie przedszkolaki zasieją 75 tysięcy drzew. Otrzymały nasiona

Z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia) poznańskie przedszkola otrzymały nasiona drzewek, dzięki którym będą mogły zasiać swoją miłość do przyrody, co zaowocuje w przyszłości większą dbałością o środowisko.

126 poznańskich przedszkoli otrzymało po dwa rodzaje nasion: sosny oraz morwy. Pierwsze z nich to rośliny zimozielone o długich, wąskich igłach, których cechą charakterystyczną jest duży zakres tolerancji na zmieniające się warunki temperatury i środowiska. Z kolei morwa to drzewo, które może osiągnąć wysokość do 15 metrów, dając niewielkie, aczkolwiek jadalne owoce. W przypadku nasion sosny w kapsułce znajdzie się ich standardowo 4, natomiast nasion morwy będzie 6, ponieważ są drobniejsze i trudniej kiełkują.

Gdyby wyrosły wszystkie drzewa za kilka lat z nasion, które wysieją podopieczni poznańskich przedszkoli wyrosłoby 7 ha lasu. Nasiona przekazała firma deweloperska Robyg, która przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszych inwestycji w stolicy Wielkopolski.

Czytaj także Jeżyce się zazielenią! Ponad 2300 roślin posadzą w miejscach parkujących samochodów

– Chcemy dbać o planetę dla naszych dzieci. Chcemy sami żyć zdrowiej. Chcemy być częścią szerszej społeczności, czuć, że przynależymy do niej – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy Robyg. – To my, ludzie, kształtujemy nasze otoczenie, wpływamy na nie, będąc jego częścią. Podobnie każda firma, prowadząc swoją działalność, wpływa na otoczenie, na środowisko i społeczeństwo. Akcja wysyłania nasionek do poznańskich przedszkoli to wyraz naszego zaangażowania w kwestie środowiskowe. Poznaniacy i ich potrzeby są dla nas ważne. Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań wynika, że troska o otoczenie jest dla nich jedną z najważniejszych potrzeb. To zaś doskonałe wpisuje się w naszą strategię obejmującą troskę o środowisko i odpowiedzialność za nasze działania oraz wsparcie dla lokalnych społeczności – dodaje.

Czytaj także Ekologiczne przedszkole i żłobek? W Poznaniu to możliwe

To już druga tego typu akcja skierowana do przedszkoli ze stolicy Wielkopolski. Jesienią 2020 r. te same placówki otrzymały jabłonki, które mogły zostać posadzone w przedszkolnych ogródkach.

Robyg angażuje się również w inne działania lokalne związane ze środowiskiem. W najbliższych dniach będzie aktywnie uczestniczyć w akcji „Wiosenne porządki 2021”, organizowanej przez miasto Poznań oraz Związek Międzygminny GOAP. Na początku kwietnia na prośbę mieszkańców posprzątany został również teren między budynkiem prokuratury a ogrodem jordanowskim.

Czytaj także Zamiast elektrociepłowni będzie osiedle na Ostrowie Tumskim!

Firma, także projektując osiedla, kładzie duży nacisk na aspekt ekologiczny inwestycji. Osiedla są projektowane w ten sposób, aby ograniczyć oddziaływanie promieniowania słonecznego i nie dopuścić do przegrzania środowiska oraz wprowadzić retencję wody, za pomocą systemu korzeniowego i liści rosnących pomiędzy budynkami roślin. Dodatkowo wdrażana jest również idea ogrodów deszczowych dla zatrzymania wody. Na elewacjach budynków wprowadzane są instalacje pochłaniające dwutlenek węgla. W samych budynkach natomiast swoje zastosowanie znajduje oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne oraz światłowody. W mieszkaniach stosowane są rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości życia za pomocą dużych przeszkleń, przestronnych pokojów, balkonów oraz miejsc integracji i zdalnej pracy.