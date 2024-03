Syn Arnolda Schwarzeneggera - tak wygląda dziś Joseph Baena. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Joseph Baena urodził się 2 października 1997 roku. Ma więc 25 lat. Jest nieślubnym synem Arnolda Schwarzeneggera i Mildred Patricii Baena. O tym, że jego ojcem jest Arnold Schwarzenegger dowiedział się, gdy miał 13 lat. Media nagłośniły ten fakt dzień po tym, jak zakończyła się kadencja Arnolda Schwarzeneggera na stanowisku gubernatora. Na zdjęciu Arnold Schwarzenegger w filmie "Junior". Rok 1994.

Oto syn Arnolda Schwarzeneggera - Joseph Baena. To nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Jest łudząco podobny do ojca. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.