Syn znęcał się nad matką w Międzychodzie. Dostał nakaz natychmiastowego opuszczenia domu

W piątkowy wieczór do komendy w Międzychodzie zgłosiła się kobieta, wspólnie z członkiem swojej rodziny, która szukała pomocy. Po rozmowie okazało się, że syn, z którym wspólnie mieszkała stosował wobec kobiety przemoc psychiczną oraz fizyczną.

- Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zatrzymać sprawcę przemocy i doprowadzić go do Prokuratury Rejonowej. Po przesłuchaniu przez prokuratora policjanci zastosowali wobec 53-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - podała policja z Międzychodu.