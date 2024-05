Szaszłyki na grilla. Oto najsmaczniejsze przepisy na grillowane szaszłyki. Takich jeszcze nie jadłeś! [06.05.2024]

2 polędwice wieprzowe, 30 dag wędzonego boczku parzonego, 5 średnich cebulSposób przygotowaniaAutorka polędwice pokroiła w plastry ok cm grube. Oprószyła solą, pieprzem, słodką papryką, mielonym kminkiem, majerankiem, granulowanym czosnkiem. Polała ok 3 łyżkami oleju - dokładnie wymieszała, włożyła w woreczek foliowy - schowała na noc do lodówki. Dnia następnego na patyczki szaszłykowe nadziewałam na przemian mięso, boczek pokrojony w cieńkie plastry mniej więcej wielkości plastrów mięsa, cebulę pokrojoną w krążki wcześniej oprószoną solą.Gotowe szaszłyki umieściła na rozgrzanym ruszcie. Grillowała aż się delikatnie zarumieniły z każdej strony. Następnie grill nakryła pokrywą i grillowałam ok 30 minut szaszłyki pod przykryciem - przewracając od czasu do czasu z jednej strony na drugą. Po 30 - u minutach zdjęłam pokrywę i grillowałam często przewracając aż mięso się ładnie przyrumieniło i nie było suroweZ tej porcji składników wyszły 4 szaszłyki

