Szczepienia dla osób bezdomnych w Poznaniu zorganizuje Caritas. Chętni będą szczepieni preparatem Johnson & Johnson

Szczepionki zostały przekazane przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego. Akcję szczepienia osób w kryzysie bezdomności przeprowadzą trzy zespoły medyczne, a szczepienia będą się odbywać od godziny 18, w specjalnie przygotowanym do tego kontenerze przy ul. Krańcowej 10. Przygotowanie do akcji trwało ok. 3 tygodnie, a listy chętnych trzeba było przekazać do 5 maja. Preparat, jakim zaszczepione zostaną chętne osoby, to Johnson & Johnson.