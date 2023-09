Szymon Hołownia w Kaliszu: z PiS-em Polska 2050 i Trzecia Droga żadnej koalicji tworzyć nie będzie

Jak wskazał, na pierwszym miejscu w okręgu siódmym (Chełm i Zamość) na liście Bezpartyjnych Samorządowców widnieje kandydat, który w rubryce dotyczącej przynależności partyjnej wpisał Prawo i Sprawiedliwość.

- To chyba w zasadzie mówi nam, z czym i z kim mamy do czynienia. Chcę zapewnić, że jeżeli my będziemy mieć wpływ na władzę, to na pewno nie będziemy powielać złych wzorców, jakie wprowadza PiS, ale też rządzące z nim samorządowe koalicje