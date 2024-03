Szymon Hołownia w Poznaniu. "PiS psuł Polskę 8 lat, my ją naprawiamy w 3 miesiące". Zobacz zdjęcia ze spotkania w Auli Artis

Szymon Hołownia zwrócił się też do obecnych na sali kandydatów startujących w wyborach samorządowych.

- Na pierwszy plan powinny wyjść nasze osiedla, wspólnoty mieszkaniowe, nasze miasta, nasze sołectwa - miejsca, w których żyjemy. To jest nasz ekosystem, w którym wzrastamy. W wyborach samorządowych możecie zrobić to, czego ja nie byłem w stanie w prezydenckich, a bardzo chciałem, czyli poznać - naprawdę poznać - wszystkich waszych wyborców. Uścisnąć dłonie wszystkim tym, którzy na was zagłosują - mówił Szymon Hołownia - Jeżeli ktoś z was, a głęboko wierzę, że tak właśnie myślicie, będzie miał odwagę, żeby iść dzień w dzień od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy, od domu do domu rozdawać ulotki, rozmawiać pokornie, znosić sprzeciw pokornie, znosić krytykę pokornie, znosić odmowę, ale się nie zrażać i iść dalej - to możecie być pewni, że osiągnięcie sukces, że ludzie uwierzą w to, że to wy jesteście tymi liderami, którzy mają ich reprezentować - mówił do kandydatów w wyborach samorządowych.