Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi, uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"

Anna i Grzegorz Bardowscy - zaczęło się od programu "Rolnik szuka żony"

Bardowscy budują dom - zdjęcia z procesu budowy podbijają Instagram

Obecnie, na ich mediach społecznościowych, regularnie pojawiają się fotografie z wnętrzami ich luksusowej posiadłości. Para zdecydowała się na połączenie elegancji poprzez używanie czerni, drewna i neutralnych kolorów, tworząc niezwykłe wrażenie zarówno w łazienkach, jak i w garderobie.

Dom Anny i Grzegorza Bardowskich, znanego z "Rolnik szuka żony", stanowi imponującą przestrzeń, w której ogromna przestrzeń i stylowe meble podkreślają wyjątkowy gust i klasę pary. Zdobienia wnętrza zaczynają się od złotych kranów, które są jedynie przedsmakiem tego, co można znaleźć w tej niesamowitej posiadłości. Każdy detal, starannie dobrany i umieszczony, przyczynia się do stworzenia wyjątkowego, dopracowanego środowiska. Warto zauważyć, że to nie tylko ekstrawaganckie elementy, ale również dbałość o detale i wysoka jakość materiałów sprawiają, że to miejsce emanuje luksusem.