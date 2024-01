Tak pięknie wyglądał kiedyś Poznań! Od tego czasu wiele się zmieniło! Dotarliśmy do wyjątkowych zdjęć z archiwum Kinga Wolas

Plac Wolności, jeszcze bez Fontanny Wolności, wybudowanej w 2012 roku. 52-metrowa futurystyczna Wieża Górnośląska z 1911 roku. Hotel Polonia wybudowany w zaledwie 13 miesięcy. Od tamtych czasów w Poznaniu wiele się zmieniło. Jak wtedy wyglądała stolica Wielkopolski? Możemy się o tym przekonać dzięki wyjątkowemu archiwum fotograficznemu wybitnego polskiego fotografa przedwojennego, Henryka Poddębskiego. Na zdjęciu: Wejście na P.W.K. Zdjęcie z 1929 roku.

Bez Fontanny Wolności, ale za to z Wieżą Górnośląską i Powszechną Wystawą Krajową. Taki Poznań odszedł już w zapomnienie, a od tego czasu w mieście bardzo wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego, dzięki któremu możemy się przekonać, jak wyglądał Poznań w latach 1929 i 1933. Zapraszamy Was na wyjątkową podróż w czasie! Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.