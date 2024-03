Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje?

Zachwyca czy rozczarowuje? Oto wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu z lotu ptaka

Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu:

Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Wielki remont to już przeszłość i perła stolicy Wielkopolski znów cieszy oko. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu.