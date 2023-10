Luksusowe nieruchomości stanowią około 4 do 6 procent całego rynku mieszkaniowego w Polsce. Roczna wartość transakcji na rynku apartamentów to około 460 mln zł. Niektórzy traktują takie transakcje jako okazję do inwestycji, a dla innych wysoki standard posiadanej nieruchomości stanowi potwierdzenie ich społecznego statusu. Wiele osób, które stać na luksusowy apartament, kupuje go ze względu na estetykę wnętrz.