Takie są nowe trendy w paznokciach od Ukrainek - zdjęcia. Oto nowe wzory i kolory na luty i marzec 2024 rok

Przejście od karnawałowych szaleństw do romantycznych i wiosennych akcentów na paznokciach

Zakończenie karnawałowego szaleństwa oznacza przejście w romantyczne inspiracje, zwłaszcza że luty kojarzy się m.in. z walentynkami. Jednakże w Polsce kobiety czekają również na przyjście wiosny, a to skłania do poszukiwań nowych, świeżych stylizacji paznokci.

Modne kolory i wzory na paznokciach od Ukrainek - ZDJĘCIA

- One również cieszą się dużą popularnością i będą coraz częściej występować w stylizacjach - zauważa jedna z ukraińskich stylistek.

Wiosna na paznokciach oznacza przede wszystkim subtelne odcienie zieleni, delikatny żółty oraz nutę niebieskiego, który przypomina czyste, słoneczne niebo wiosenne. Oprócz tego do stylizacji będą wchodzić kwiatowe motywy.

Ceny i techniki wykonania manicure przez stylistki z Ukrainy

Niektóre klientki mogą być początkowo niechętne do bardziej ekstrawaganckich wzorów i kolorów, jednak istnieje grupa Polek, które uwielbiają zaszaleć. Dla stylistek z Ukrainy jest to wyzwanie i przyjemność jednocześnie, gdy mogą pokazać swoje umiejętności.

Wiosenne inspiracje, romantyczne motywy i odważne kolory - to wszystko możesz znaleźć na paznokciach, które tworzą utalentowane stylistki z Ukrainy. Ich praca wnosi nowy powiew do polskiego świata manicure'u, inspirując kobiety do wyrażania siebie poprzez unikalne wzory i kolorowe stylizacje. Odkryj nowe trendy na 2024 rok w naszej galerii!