Takie są przeciwwskazania do jedzenia ogórków małosolnych. Jeśli masz te objawy, unikaj ich

Ogórki małosolne to ogórki gruntowe poddane procesowi fermentacji mlekowej we wczesnym jej etapie. Ogórki małosolne gotowe są do spożycia już po 2-3 dniach od ich przygotowania.

Mają one oczywiście wiele pozytywnych dla naszego organizmu właściwości. Sprawdzą się na podreperowanie odporności czy jako probiotyki. Mają między innymi [b]działanie antyoksydacyjne, dostarczają do organizmu witaminę C, E i K. A to tylko początek długiej listy zalet ogórków małosolnych.