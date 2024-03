Te numery telefonów należą do oszustów. Nie odbieraj, bo stracisz pieniądze

Telefony dają oszustom wiele możliwości. Dzięki anonimowości i łatwemu wywołaniu presji rozmówcy wyłączają myślenie a dają się kierować emocjom, a o to właśnie chodzi złodziejom. W takiej sytuacji łatwo da się zmanipulować rozmówce i namówić ich do oddania swoich pieniędzy. Niestety banki zwykle umywają ręce (tłumacząc błędem użytkownika), a ludzie tracą oszczędności życia.

Jeśli odbierzemy telefon i od rozmówcy usłyszymy, że stało się coś niespodziewanego i musimy działać szybko to z pewnością jest to próba oszustwa. Warto się w takiej sytuacji rozłączyć i sprawdzić u źródła czy rzeczywiście zaistniała taka sytuacja. Nigdy nie oddzwaniajmy na numer który do nas dzwonił, a wybierzmy go z książki telefonicznej lub wpiszmy je samodzielnie.